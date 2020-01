DÃ©pannage et rÃ©paration Ã©lectromÃ©nager Ã  domicile

Dépannage et réparation électroménager à domicile

Hors garantie ou sous garantie, appelez le 0 978 970 970 pour prendre rendez-vous avec notre service de dépannage électroménager. Plus de 600 experts interviennent en 24h* pour réparer votre machine à laver, votre four, votre réfrigérateur et tous vos appareils électroménagers, achetés chez DARTY ou ailleurs.